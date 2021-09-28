Spor Ahmet Çakardan şoke eden tahmin Ajax-Beşiktaş maçı için skor verdi
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Ahmet Çakar'dan şoke eden tahmin: Ajax-Beşiktaş maçı için skor verdi

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Devler Ligi'nde bugün Ajax'a konuk olacağı maçla ilgili tahminde bulundu. Karşılaşma için skor veren Çakar'ın tahmini siyah-beyazlı taraftarların tepkisini çekti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ahmet Çakardan şoke eden tahmin: Ajax-Beşiktaş maçı için skor verdi
Ahmet Çakar

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında bugün Ajax ile karşı karşıya gelecek. Maça birçok as oyuncusundan yoksun çıkacak olan siyah-beyazlı takımın zorlu deplasmandan nasıl bir sonuç alacağı merak konusu olurken, yorumculuk yapan Ahmet Çakar'dan flaş bir skor tahmini geldi.

Beşiktaş'ın Ajax'a farklı yenileceği tahmininde bulunan Çakar, temsilcimizin 7-0 mağlup olacağını söyledi. Tahmin kağıdına Ajax'ın 7.5 gol atacağını yazan eski hakem, mücadelenin 8-0 da bitebileceğini ifade etti.

Siyah-beyazlı taraftarlar Çakar'ın karşılaşmayla ilgili tahminine tepki gösterdi.

Ahmet Çakar'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarıyla ilgili tahminleri ise şöyle,

  • Fenerbahçe 1-0 Olympiakos
  • Marsilya 3-1 Galatasaray

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