Ahmetcan Kaplan'a Ajax kancası

U16, U17, U19, U21 gibi çeşitli Alt yaş milli takım kategorilerinde yaklaşık 29 maçta görev alan Ahmetcan Kaplan, A milli takım havuzunda da yer alıyor.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar sonrası forma şansı bulan ve dikkat çekici bir performans sergileyerek transfer döneminde Alman ve Fransız kulüplerinin de ilgilendiği Ahmetcan Kaplan'a Hollanda devi Ajax'ın teklif yapması bekleniyor.

11 milyonluk paket

Geçtiğimiz haftalarda Lisandro Martinez'i 57 milyon Euro'ya İngiliz devi Manchester United'a satan Ajax, Arjantinli stoperin yerine hamle yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce menajerler aracılığıyla Ahmetcan'ın durumunu sorduran Hollanda ekibi, somut adım atmaya hazırlanırken, sonraki satıştan da pay içeren teklifin yaklaşık 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonlu olacağı belirtiliyor.

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Valencia - Uğurcan tarifesi

Geçen sezon başı Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını benzer şekilde Valencia çalmıştı. İspanyol ekibi, Milli eldiven için 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapmış fakat bordo-mavili yönetim teklifi geri çevirmişti.

Benzer teklifi 19 yaşındaki sol ayaklı stoper için Ajax'ın da yapması beklenirken son karar teknik direktör Abdullah Avcı'da olacak.

Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon 22 maçta süre alırken 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve otoriteler tarafından çokça takdir edilmişti.

Ahmetcan Kaplan: "Kulübümüz menfaatleri doğrultusunda beni göndermeye hazırsa tabii ki Avrupa'ya gitmek isterim ama bir yıl daha kal derlerse Şampiyonlar Ligi oynamak da benim hayalim." pic.twitter.com/SQCsuGIvU4 REKLAM June 7, 2022