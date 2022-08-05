Spor Ahmetcan Kaplana Ajax kancası
TRANSFER

Ahmetcan Kaplan'a Ajax kancası

Geçen sezon Trabzonspor'da bulduğu forma şansını iyi değerlendirip şampiyonlukta da pay sahibi olarak Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken genç stoper Ahmetcan Kaplan için Ajax'ın yakın bir zamanda teklif yapması bekleniyor.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Ahmetcan Kaplana Ajax kancası
U16, U17, U19, U21 gibi çeşitli Alt yaş milli takım kategorilerinde yaklaşık 29 maçta görev alan Ahmetcan Kaplan, A milli takım havuzunda da yer alıyor.

Trabzonspor'da geçtiğimiz sezon yaşanan sakatlıklar sonrası forma şansı bulan ve dikkat çekici bir performans sergileyerek transfer döneminde Alman ve Fransız kulüplerinin de ilgilendiği Ahmetcan Kaplan'a Hollanda devi Ajax'ın teklif yapması bekleniyor.

11 milyonluk paket

Geçtiğimiz haftalarda Lisandro Martinez'i 57 milyon Euro'ya İngiliz devi Manchester United'a satan Ajax, Arjantinli stoperin yerine hamle yapmaya hazırlanıyor.

Daha önce menajerler aracılığıyla Ahmetcan'ın durumunu sorduran Hollanda ekibi, somut adım atmaya hazırlanırken, sonraki satıştan da pay içeren teklifin yaklaşık 3 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro satın alma opsiyonlu olacağı belirtiliyor.

Valencia - Uğurcan tarifesi

Geçen sezon başı Uğurcan Çakır için Trabzonspor'un kapısını benzer şekilde Valencia çalmıştı. İspanyol ekibi, Milli eldiven için 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 7 milyon Euro satın alma opsiyonlu teklif yapmış fakat bordo-mavili yönetim teklifi geri çevirmişti.

Benzer teklifi 19 yaşındaki sol ayaklı stoper için Ajax'ın da yapması beklenirken son karar teknik direktör Abdullah Avcı'da olacak.

  • Ahmetcan Kaplan, geçtiğimiz sezon 22 maçta süre alırken 2 gol 1 asistlik performans sergilemiş ve otoriteler tarafından çokça takdir edilmişti.

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​En az 13 kişi öldü

Sarayın altındaki gizli hazinenin haritası bulundu.

Dünya literatürüne girdi.

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