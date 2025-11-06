Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ajax'ta ayrılık: Galatasaray yenilgisi sonu oldu

Ajax'ta ayrılık: Galatasaray yenilgisi sonu oldu

18:226/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Teknik direktör John Heitinga
Teknik direktör John Heitinga

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 3-0 kaybedilen maçın ardından Ajax yönetimi, teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçından da mağlubiyetle ayrılan Ajax'ta ayrılık gerçekleşti.


Hollanda temsilcisi, bir türlü istenilen sonuçları alamayan teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildiğini açıkladı.


Ajax yaptığı sözleşme fesih açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"John Heitinga'nın 2027'ye kadar sözleşmesi vardı ancak sonlandırdık. Yeni teknik direktör ile anlaşana kadar Heitinga'nın görevlerini Fred Grim yapacak."



#Ajax
#John Heitinga
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? Fenerbahçe ve Samsunspor'un maçları saat kaçta, hangi kanalda? İşte 6 Kasım 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maç programı