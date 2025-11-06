Ajax'ta ayrılık: Galatasaray yenilgisi sonu oldu

Teknik direktör John Heitinga
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı 3-0 kaybedilen maçın ardından Ajax yönetimi, teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray maçından da mağlubiyetle ayrılan Ajax'ta ayrılık gerçekleşti.
Hollanda temsilcisi, bir türlü istenilen sonuçları alamayan teknik direktör John Heitinga'nın görevine son verildiğini açıkladı.
Ajax yaptığı sözleşme fesih açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"John Heitinga'nın 2027'ye kadar sözleşmesi vardı ancak sonlandırdık. Yeni teknik direktör ile anlaşana kadar Heitinga'nın görevlerini Fred Grim yapacak."
