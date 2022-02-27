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Alanyaspor'dan Konyaspor'a farklı tarife

Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-1 mağlup etti ve 3 maç sonra kazandı. Konyaspor'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıktı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Adil Demirbağ (K.K), 33. dakikada Umut Güneş, 38. dakikada penaltıdan Famara Diedhiou, 42. dakikada Joao Novais ve 87. dakikada Oğuz Aydın attı. Konyaspor'un tek golünü ise 11. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti. Ayrıca mücadelenin 66. dakikasında Konyaspor'dan Eray Birniçan, yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 43'e yükseltti. Konyaspor ise 49 puanda kaldı. Gelecek hafta Alanyaspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

3 maç sonra kazandı

Ligde oynadığı son 3 maçı da kazanamayan Aytemiz Alanyaspor, 3 hafta aradan sonra galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi bu süreçte, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti.

  • Galibiyet hasreti 4 maça çıktı
  • Konyaspor'un ertelenen ve daha sonra oynanan Başakşehir maçıyla birlikte galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Yeşil-beyazlılar bu süreçte, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
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