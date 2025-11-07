Alanyaspor Trabzonspor maçına hazır

Alanyaspor antrenmanından kare.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Alanyaspor yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde, teknik direktör Joao Pereira yönetimindeki antrenmanda futbolcular, taktik çalıştı.
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor maçı Papara Park Stadı'nda yarın saat 17.00'de başlayacak.
