Alanyaspor Trabzonspor maçına hazır

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki Trabzonspor deplasmanı öncesi son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz temsilcisinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle üç önemli eksik bulunuyor.
Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını noktaladı. Akdeniz temsilcisi, zorlu mücadele öncesinde son antrenmanını tamamlayarak Trabzon’a hareket etti.
Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, pas organizasyonlarıyla devam ederken, maç planına yönelik taktik uygulamalarla sona erdi.
Alanyaspor’da Elia Meschack, Steve Mounie ve Maestro, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımlarında yer almaları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.
Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Papara Park’ta yarın saat 20.30’da başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.