Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Alanyaspor Trabzonspor maçına hazır

Alanyaspor Trabzonspor maçına hazır

17:3616/12/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Joao Pereira, idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Joao Pereira, idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’ndaki Trabzonspor deplasmanı öncesi son çalışmasını yaptı. Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz temsilcisinde, Afrika Uluslar Kupası nedeniyle üç önemli eksik bulunuyor.

Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu’nun ilk haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı için hazırlıklarını noktaladı. Akdeniz temsilcisi, zorlu mücadele öncesinde son antrenmanını tamamlayarak Trabzon’a hareket etti.


Teknik direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma, pas organizasyonlarıyla devam ederken, maç planına yönelik taktik uygulamalarla sona erdi.


Alanyaspor’da Elia Meschack, Steve Mounie ve Maestro, Afrika Uluslar Kupası’nda ülkelerinin milli takımlarında yer almaları nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.


Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşma, Papara Park’ta yarın saat 20.30’da başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.




#Türkiye Kupası
#Alanyaspor
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kura çekilişinde konut çıkarsa ne kadar peşinat verilecek?