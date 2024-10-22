Altay'da başkan Özkaral'dan kongre mesajı: Koltuğa çivi çakmadım

Taraftarın istifa çağrılarını doğal karşıladığını belirten Özkaral, "Taraftar sonuna kadar haklı. Zamanı gelince biz de gideceğiz ancak görüştüğümüz yatırımcılar var ve bu iletişimin zarar görmesini istemiyorum. Ben koltuğa çivi çakmadım. Yatırımcı görüşmeleri sonlanınca kongreye gideceğim" dedi.

Altay üzerinden reklam yapmadıklarını ifade eden Başkan Özkaral, "Ben ne reklamımı yapıyorum ne bu işten çıkarım var. Biz adayız diyenler var ama reklam yaptıklarını düşünüyorum. Başkanlığa herkes aday olabilir ama para yatıracak biri gelmeli. Futbolcularla toplantı yaptık. Kaynak bulacağımızı ve herkesin alacağını temin edeceğimizi söyledik. Oyuncuların aklının bir kenarında normal olarak maddiyat var. Kalemizde ilk golü gördükten sonra oyundan düşüyoruz. Hakemlerin kararlarından dolayı da sıkıntı yaşıyoruz. Umarım en kısa zamanda çıkışa geçeriz" ifadelerini kullandı.