Spor Altınordu genç yeteneği Enis Destanı Belçikaya yolluyor
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Altınordu genç yeteneği Enis Destan'ı Belçika’ya yolluyor

TFF 1’inci Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan için Belçika ekibi Club Brugge ile 2.6M€ + sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi DHA
Altınordu genç yeteneği Enis Destanı Belçika’ya yolluyor
19 yaşındaki Enis Destan bu sezon dikkat çekici bir performans sergilemişti.

TFF 1’inci Lig ekibi Altınordu, altyapısından yetişen 19 yaşındaki forvet oyuncusu Enis Destan’ı Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Club Brugge’e yollamaya hazırlanıyor.

Belçika şampiyonuyla görüşmelere başlayan İzmir temsilcisinin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. İki kulübün yaptığı pazarlığa göre Altınordu’nun bu transferden 2.6 milyon Euro bonservis ücreti alacağı, ayrıca Enis’in bir sonraki transferinden yüzde 20 pay elde edeceği öğrenildi. Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde Enis’in önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Ümit Milli Takım’da forma giyen, 1 kez de A Milli Takım’a davet edilen Enis Destan, geçen sezon 1’inci Lig’de 13 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

  • Daha önce 2016 yılında yine altyapısından yetişen stoper Çağlar Söyüncü’yü 2.5 milyon Euro bedelle Alman ekibi Freiburg’a gönderen Altınordu, Enis’in transferinin gerçekleşmesi halinde 2'nci kez Avrupa’ya oyuncu verecek.
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