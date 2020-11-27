Lille'e bir Türk daha: 18 yaşına girince transfer olacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada görev yapan Burak İnce'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Eroğlu'nun 16 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklama şöyle;

"Geleceği çok parlak, milli bir oyuncu"

"Burak İnce akademi takımımızın yetiştirdiği özel bir isim. Avrupa takımları kendisini dikkatle takip ediyor. Burak geçen sezon acemilik sezonunu tamamladı. Burak 16 yaşında ve ikinci sezonunu oynuyor. Hücum hattımız için önemli bir koz. Geleceği çok parlak, milli bir oyuncu. Yakın süre içerisinde yurt dışına transfer olacaktır. 18 yaşından önce yurt dışına transfer olamıyorsunuz. Bu sebeple Burak bizde 1,5-2 yıl daha devam edecektir."

"Lille'in takip etmesi gayet normal"

"Lille, Türkiye liglerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Burak İnce ve Berke Kılıç'ı da takip etmesi gayet normal bir durum. Altınordu, İngiliz takımlarının da takip ettiği bir kulüp. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, İngiltere'de forma giyiyorlar. Bu transfer süreçleri bir anda olan işler değil. Bu takımlar az sayıda maç ile oyuncular hakkında karar vermiyorlar. Çıkan haberleri basından biz de takip ediyoruz. İsmi geçen futbolcular daha sıkı çalışarak en iyi şekilde performanslarını sergilemeleri gerekiyor."

Penaltı kadar rahat attı. TFF 1.Ligde ZORLU sezonun ilk golü 16 yaşındaki genç yetenekten geldi. 84' Burak İnce Menemenspor 0 @AltinorduFK 1 #burakince #gol #altınordu pic.twitter.com/AWnFmbRodT — 1.Lig Goller (@golleriseyret) September 11, 2020