SÜPER LİG

Altınordu'nun genç futbolcusu Burak İnce hangi takıma transfer olacak?

Lille'e bir Türk daha: 18 yaşına girince transfer olacak

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille'in Altınordu'nun 16 yaşındaki oyuncusu Burak İnce'yi transfer listesine eklediği öğrenildi. İzmir ekibinin teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncunun yaşı dolduğunda yurt dışına transfer olacağını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Altınrodu, Burak İnce'yle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

Altınrodu, Burak İnce'yle 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, orta sahada görev yapan Burak İnce'nin transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Radyospor'a konuşan Eroğlu'nun 16 yaşındaki futbolcu için yaptığı açıklama şöyle;

"Geleceği çok parlak, milli bir oyuncu"


  • "Burak İnce akademi takımımızın yetiştirdiği özel bir isim. Avrupa takımları kendisini dikkatle takip ediyor. Burak geçen sezon acemilik sezonunu tamamladı. Burak 16 yaşında ve ikinci sezonunu oynuyor. Hücum hattımız için önemli bir koz. Geleceği çok parlak, milli bir oyuncu. Yakın süre içerisinde yurt dışına transfer olacaktır. 18 yaşından önce yurt dışına transfer olamıyorsunuz. Bu sebeple Burak bizde 1,5-2 yıl daha devam edecektir."

Burak İnce, 10 numara ve merkez orta saha bölgelerinde oynayabiliyor.
Burak İnce, 10 numara ve merkez orta saha bölgelerinde oynayabiliyor.

"Lille'in takip etmesi gayet normal"

  • "Lille, Türkiye liglerini sıkı bir şekilde takip ediyor. Burak İnce ve Berke Kılıç'ı da takip etmesi gayet normal bir durum. Altınordu, İngiliz takımlarının da takip ettiği bir kulüp. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder, İngiltere'de forma giyiyorlar. Bu transfer süreçleri bir anda olan işler değil. Bu takımlar az sayıda maç ile oyuncular hakkında karar vermiyorlar. Çıkan haberleri basından biz de takip ediyoruz. İsmi geçen futbolcular daha sıkı çalışarak en iyi şekilde performanslarını sergilemeleri gerekiyor."

Altınordu'nun parlayan yıldızı: 17 yaş altında dünyanın en değerlisi oldu
Altınordu'nun parlayan yıldızı: 17 yaş altında dünyanın en değerlisi oldu

Dünyada 17 yaş altı futbolcular içinde en değerli isim olarak gösterilen Altınordulu Burak İnce, "Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah" dedi.Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerinde 17 yaş altı oyuncular içinde en değerli isim 1 milyon euro bedelle TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'da mücadele eden Burak İnce gösterildi. Burak İnce'yi 900 bin euro ile Kayserispor'da mücadele eden Emre Demir izledi.Genç Türk yetenekleri, 800 bin euro ile Fransa'da Angers'ta forma giyen Muhammed Ali Cho ile 750 bin euro ile Brezilya'nın Botafogo ekibinde oynayan Matheus Nascimento takip etti.Penaltı kadar rahat attı. TFF 1.Ligde ZORLU sezonun ilk golü 16 yaşındaki genç yetenekten geldi. 84&#39; Burak İnce Menemenspor 0 @AltinorduFK 1 #burakince #gol #altınordu pic.twitter.com/AWnFmbRodT&mdash; 1.Lig Goller (@golleriseyret) September 11, 2020 Son 10 sezonun en genç golcüsüManisaspor altyapısından 2015-2016'da profesyonel futbolcular Mertan Caner Öztürk ve Ozan Sol karşılığında Altınordu altyapısına transfer olan 20 Ocak 2004 doğumlu Burak İnce, TFF 1. Lig'de ilk maçına 15 yaş 6 ay 29 günlükken çıktı.Geçen sezon Eskişehirspor karşısında attığı golle son 10 sezonda TFF 1. Lig'deki en genç golcü unvanını elinde bulunduran Burak İnce, dünyanın en önemli 15 yaş altı futbol turnuvalarından olan "MTU Hallen Cup"ta en değerli oyuncu seçilen ilk Türk isim olmuştu."Hedefim Avrupa"Burak İnce, 17 yaş altındaki isimler içinde ilk sırada yer almasının kulübü ve kendisi için büyük bir onur olduğunu söyledi.Altınordu'nun "iyi birey", "iyi vatandaş", "iyi futbolcu" düşüncesiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Burak İnce, şöyle konuştu:"Altınordu, Avrupa'nın 5 büyük ligine oyuncu yetiştirmeyi hedefleyen büyük bir organizasyon. Ben de Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi Avrupa'da olacağım inşallah. Bana emek veren başta başkanımız Seyit Mehmet Özkan başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu da 15 yaşında bana güvenip forma vermişti, o anı hayatta unutamam."Video: Emre Demir Süper Lig tarihine geçti

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