Amatör maçta gerginlik çıktı: Polis müdahale etti

Sivas 16 Yaş Altı Ligi A Grubu'nda Belediyespor ile Ahmet Turan Gazispor, Spor Kompleksi'nde karşılaştı.

Belediyespor'un penaltı atışından kazandığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, hakem Ali Selim Müşteri maçın 10. dakikasında ve 38. dakikasında Ahmet Turan Gazispor'dan iki futbolcuya kırmızı kart gösterdi.

Ahmet Turan Gazispor futbolcularının, kırmızı kartların haksız olduğu iddiasıyla hakeme tepki göstermesi üzerine kulübün teknik heyeti ve yöneticileri de sahaya girdi.

Bunun üzerine hakem Müşteri, Ahmet Turan Gazispor teknik direktör Engin Çetin'e de kırmızı kart gösterirken bazı futbolcuları da sarı kartla cezalandırdı.