Amedspor - Bursaspor (CANLI)

TFF 2. Lig Beyaz Grup 6. hafta maçında Amedspor, Bursaspor'u ağırlıyor. Peki Amedspor - Bursaspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Amedspor - Bursaspor maçı, TRT Kurdi ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktı ancak ev sahibi ekibin isteği üzerine maç, canlı yayınlanacak maçlar listesinden çıkarıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, maçın Amedspor YouTube kanalından yayınlanacağı ifade edildi.
Amedspor'un 11'i: Cantuğ, Hüseyin, Anıl, Cenk, Oğuz, Kerem, Ömer, Mehmet, Mansur, Okan, Gürkan.
Bursaspor'un 11'i: Canberk, Abdullah, Furkan, Eren, Ertuğrul, Ozan, Kubilay, Berat, Cenk, Hamza, Mustafa.
Amedspor - Bursaspor maçını canlı izlemek için tıklayınız
.