Amedspor - Bursaspor (CANLI)

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Konya Ovası'nda obruk sayısı 2 bin 600’ü geçti

İç Anadolu havzasında kullanımı her geçen yıl daha da artan yer altı sularının çekilmesi ve toprağın yer altına çökmesi sonucu meydana gelen obrukların sayısı, yapılan son araştırmalara göre 2 bin 600’ü geçti.