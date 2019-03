Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, 2. Lig'de oynanan olaylı Amedpsor-Sakaryaspor maçının sevklerini açıkladı.

Kurul, Amedspor'dan Mansur Çalar'ı 'saldırıları', Muhlis İstemi ve Muhammed Ali Özdemir ile Sakaryaspor'dan Serkan Odabaşoğlu'nu ise 'saldırı' nedeniyle PFDK'ya sevk etti.





İsmail Ertekin: Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi için her şeyi yapacağız Sakaryaspor Teknik Diretörü İsmail Ertekin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor maçında yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 60 yaşındaki teknik adam yaşananların dünya futbol tarihinde bir ilk olduğunu ifade etti.İsmail Ertekin'in Radyospor'a yaptığı açıklamalar şöyle; "Bir iki oyuncu özellikle kurulmuş""Beni hayatımda böyle bir olay görmedim. Amedspor takımındaki o kişi (Mansur Çalar) sahaya kesici aletle çıktı. İstiklal Marşı okunurken elinde kesici alet gözüküyor. Bizim çocuklar maçın heyecanıyla o anda kesici alet olduğunu anlamıyorlar ama yaraları gördük. Üç çizgi şeklinde. Derin yaralar. Devre arasında temsilciye söyledik, hakeme söyledik. Temsilci dördüncü hakeme söylüyor. Hakem 'üzerinde bulursak ceza veririz' diyor. Hakemler o kadar zayıf ki, maçın başında, ısınmada rakip takımın yedekleri ısınırken, bizim takıma saldırıyor. Seyircileri selamlamaya gelirken, bizim oyunculardan bir tanesine uçarak tekme atıyor. Bizim oyuncu karış çıktığı için kırmızı kart görüyor. Hem de 11'de oynayan oyuncumuz. Onların yedek oyuncusu görüyor. Daha ısınmada oluyor bunlar, maç başlamadan. Tam olarak planlı şeyler. En iyi oyuncumuzu atıyorlar. Rakip takımın hepsini suçlamıyorum; fakat özellikle bir iki oyuncu özellikle kurulmuş." "Futboldan men edilmesi için her şeyi yapacağız""Futbolcularımızı kesici aletle yaralayan o kişi (Mansur Çalar) ismini söylemek dahi istemiyorum; çünkü insan değil. Bunu yapmak insanlığa yakışmaz. Allah korusun, o yaramak için kullandığı alet, bizim futbolcunun şah damarına gelse ne olacak. Savaşlarda bile centilmenlik kuralları vardır. Bizim kimseye düşmanlığımız yok. Siyasi baskı yapmaya çalıştılar ama bu boyutlara ulaştırıldığını hiç görmedim. Bu kulübün kapatılması ile ilgili bir fikir beyan etmiyorum. TFF buna karar verecek. Ama o futbolcu için (Mansur) kesinlikle futbolu bıraktırmaları lazım. TFF ona futboldan men cezası vermezse, biz kişisel anlamda ve kulüp olarak UEFA ve Avrupa'da ilgili kurullara giderek, bu şahıs hakkında futboldan men kararı çıkması için her şeyi yapacağız. Elimizde ne varsa hepsini kullanacağız."

Mansur Çalar ifade verdi: Elimde jilet yoktu TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 24'üncü haftada cumartesi günü Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Diyarbakır Stadı'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. 1-1 sona eren maç sonrası iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşandı. Karşılaşmanın ardından Sakaryaspor oyuncuları Tevfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan, Diyarbakır Huzurevleri Polis Merkezi'ne başvurarak, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün kaptanı Mansur Çalar'ın, elindeki kesici bir aletle kendilerini yaraladıklarını belirterek suç duyurusunda bulundu.İfade verdiBunun üzerine savcılık tarafından Mansur Çalar hakkında soruşturma başlatıldı. Çalar, dün gece polis merkezine, bugün de savcılığa giderek hakkındaki iddialarla ilgili ifade verdi. Çalar ifadesinde, rakip takım oyuncularının iddia ettiği gibi elinde jilet veya kesici alet bulunmadığını söyledi.