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Amedspor - Bursaspor maçında gözaltına alınan taraftar atılan sloganları itiraf etti

TFF 2. Lig'de Amedspor - Bursaspor maçında yaşanan olaylar her geçen gün farklı boyutlarıyla gündemde yer tutmaya devam ediyor. Son olarak müsabakada terör örgütünü andıran tezahüratlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınıp sorgudan sonra serbest bırakılan bir Amedspor taraftarı, skandal tezahüratları itiraf etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Amedsporlu taraftar itiraf etti: Biji Kürdistan tezahüratı yaptık
​Amedspor - Bursaspor maçında gözaltına alınan taraftar itiraf etti: Yaşasın Kürdistan dedik

TFF 2. Lig'de Amedspor - Bursaspor maçında yaşanan olaylar her geçen gün farklı boyutlarıyla gündemde yer tutmaya devam ediyor. Son olarak müsabakada terör örgütünü andıran tezahürat yaptığı için gözaltına alınıp sorgudan sonra serbest bırakılan bir Amedspor taraftarı, skandal "Yaşasın Kürdistan, Kürdistanlıyız." tezahüratında bulunduklarını itiraf etti.

Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılıp Rudaw medya kuruluşuna konuşan Mustafa Konuk isimli Amedsporlu taraftarın, "Kürdistan bayrağı açtık. Biji Kürdistan (Yaşasın Kürdistan) dedik. Stadyumda bulunan 10 bin kişi de 'Biji Kürdistan' dedi. Bunun üzerine 1 gece gözaltında tutulduk ve ertesi gün serbest bırakıldık." şeklindeki skandal açıklaması tepkiyle karşılandı.

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