Spor Antalyadaki Ukraynalı futbol takımlarından Savaşa hayır mesajı
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Antalya'daki Ukraynalı futbol takımlarından 'Savaşa hayır' mesajı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla ülkelerine dönemeyip Antalya'da kalan 7 futbol takımının oyuncu ve teknik kadroları bir araya gelerek, 'Savaşa hayır' mesajı verdi. Antrenman aletleriyle saha ortasına İngilizce 'Savaşa Hayır' yazan oyuncular "Yaşasın Ukrayna, kahramanlarımız yaşasın" sloganı attı.

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Haber Merkezi DHA
Antalyadaki Ukraynalı futbol takımlarından Savaşa hayır mesajı
Antalya'da bulunan 7 Ukrayna kulübünden ortak mesaj

Kamp döneminde Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 2'nci Lig takımları Niva Vinnitsa, Peremoga Dnipro, FC Podillya Khmelnytskyi, 1'inci Lig takımlarından FC Ahrobiznes Volochysk, FC Obolon Kyiv ve Ukrayna Süper Lig takımlarından Karpaty Lviv, Rusya'nın saldırısı sonrası ülkelerine dönmeyerek, Serik ilçesi Belek bölgesinde kamp yaptıkları otelden ayrılmadı. 2'nci Lig takımlarından Epicenter ise kamp için geldiği Antalya'da havalimanına inince, savaşın başladığını öğrendi.

Sahaya 'Savaşa hayır' yazısı

Kaldıkları otelin antrenman sahasında ülkelerine destek ve moral vermek için bir araya gelen 7 takımdan yaklaşık 200 oyuncu ve yönetici, İngilizce ve Rusça 'Savaşa Hayır' mesajı verdi. Rusça "Yaşasın Ukrayna, kahramanlarımız yaşasın" sloganı atan oyuncular, birbirlerine sarılarak destek oldu. Antrenmanda kullanılan çanaklarla yeşil saha üzerine İngilizce 'Savaşa Hayır' yazıldı.

"Barışın sağlanmasını istiyoruz"

Peremoga Dnipro takımından Anton Kich, “Biz çok korkunç durumdayız. Ülkemizde savaş var. Ülkemizi koruyan askerlerimize moral olsun diye toplandık. Savaşın bir an önce bitmesini istiyoruz. Savaşa hayır" dedi.

Ukrayna askerlerine teşekkür eden FC Podillya Khmelnytskyi takımından Vitali Kostishin, "Bu savaşın bir an önce durmasını, barışın sağlanmasını istiyoruz" dedi. Karpaty Lviv takımından Andriy Klumok, "Rusya Federasyonu'nun yaptığını şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi koruyan askerlere teşekkür ediyor, savaşa hayır diyorum" diye konuştu.

Askerlerine ve cumhurbaşkanlarına teşekkür eden Epicenter takımından Andriy Melnik, savaşın durmasını istediklerini belirtti. FC Ahrobiznes Volochysk takımından Aleksandr Çijevskiy, “Takım olarak biz de savaşa hayır diyoruz. Kızlarımıza, erkeklerimize, savaşa katılan herkese teşekkür ederim. Kesinlikle savaş istemiyoruz. 21'inci yüzyılda Avrupa'nın ortasında savaş olması çok kötü bir şey. Yasın Ukrayna, kahramanlarımız sağ olsun" dedi. Niva Vinnitsa takımı adına konuşan Oleksii Svirida, “Savaşa hayır diyoruz. Bir an önce savaşın bitmesini istiyoruz. Yaşasın Ukrayna" diye konuştu.

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