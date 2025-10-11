Yeni Şafak
Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi

19:5611/10/2025, Cumartesi
11/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Erol Bulut, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City'de görev yapmıştı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Emre Belözoğlu sonrası göreve teknik direktör Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.


Kırmızı-beyazlı kulüp, 50 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığını, imza töreninin 13 Ekim Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.


Antalyaspor'dan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."


Son olarak Cardiff City'de görev yapan Bulut, daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.






