Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Erol Bulut'un getirildiğini açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüp, 50 yaşındaki teknik adamla sözleşme imzalandığını, imza töreninin 13 Ekim Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.
"Kulübümüz, Teknik Direktör Sayın Erol Bulut ile prensip anlaşmasına varmıştır. Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut için 13.10.2025 Pazartesi günü saat 14.00’te imza töreni düzenlenecektir. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
Son olarak Cardiff City'de görev yapan Bulut, daha önce Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, Alanyaspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı.