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Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı: Boş mukaveleye imza attılar

Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı: Boş mukaveleye imza attılar

Haber Merkezi
13:2331/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural boş mukaveleye imza attı.
Antalyaspor'da Veysel Sarı ve Güray Vural boş mukaveleye imza attı.

Antalyaspor, Veysel Sarı ve Güray Vural ile yeni sözleşme imzalandığını ve her iki oyuncunun da boş mukaveleye imza attığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Onvo Antalyaspor'da kaptanlar Veysel Sarı ve Güray Vural'ın sözleşmeleri uzatıldı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, Veysel Sarı ve Güray Vural ile 2025-2026 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Törende yer alan kulüp başkanı Sinan Boztepe, Veysel Sarı'nın 5, Güray Vural'ın ise 4 yıldır Antalyaspor forması giydiğini hatırlattı.


"Ailenin bir parçası"

İki futbolcunun da takıma büyük katkı verdiğini belirten Boztepe, "İki futbolcu da Antalyaspor ailesinin bir parçası. Antalyaspor'un defans hattı kaptanlarımıza emanet. Bizimle olmaya devam ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah futbol hayatlarının bitmesinin ardından da bizlerle beraber olmaya devam edecekler." dedi.


Veysel Sarı ise Antalyaspor formasını bugüne kadar layıkıyla taşıdığına inandığını belirtti. Tecrübeli futbolcu, sözleşmesinin uzatılmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Güray Vural da kırmızı-beyazlı formanın hakkını en iyi şekilde vermeye devam edeceğini dile getirdi.


"Boş mukaveleye imza attılar"

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Onvo Antalyasporumuz iç transferde takım kaptanlarımız Veysel Sarı ve Güray Vural ile sözleşme yeniledi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde Başkanımız Sinan Boztepe ve Asbaşkanımız Ali Altun’un katıldığı imza töreninde boş mukaveleye imza atan Veysel Sarı ve Güray Vural, 2025-2026 Sezonu’nun sonuna kadar takımımızda top koşturmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.






#Antalyaspor
#Veysel Sarı
#Güray Vural

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