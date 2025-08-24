Arda Güler'den klas asist: Kylian Mbappe affetmedi | VİDEO

Arda Güler ile Kylian Mbappe'nin yaşadığı sevinç.
Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Real Oviedo karşısında perdeyi açan golün asistini yaptı. Arda Güler'in pasında Kylian Mbappe'nin attığı gole haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
İspanya LaLiga 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi.
Madrid'de maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler skor katkısı verdi.
37'nci dakikada merkezden gelişen atakta Arda Güler, ceza sahasına hareketlenen Mbappe'ye pasını gönderdi. Tek dokunuşla topu önüne alan Mbappe yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
İşte Arda Güler'in asisti, Kylian Mbappe'nin golü:
#Real Madrid
#Arda Güler
#Asist
#Real Oviedo