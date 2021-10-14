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İngiliz devi Çağlar Söyüncü için Leicester City'nin kapısını çalacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü için Arsenal devreye girdi. Manchester City'nin de kadrosuna katmak istediği 25 yaşındaki futbolcu için Topçular'ın kısa süre içerisinde Leicester'e teklifte bulunması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Arsenal Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açacak
Çağlar Söyüncü bu sezon 11 karşılaşmada görev yaptı.

Leicester City'de forma giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İspanya ve İtalya'dan teklifler alan 25 yaşındaki oyuncunun peşine Arsenal da takıldı.

Arsenal Çağlar Söyüncü için kesenin ağzını açacak

Transfermarktweb'de yer alan habere göre Arsenal, Freiburg döneminden beri takip ettiği Çağlar Söyüncü için Leicester'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Pep Guardiola'nın da yakından takip ettiği 25 yaşındaki futbolcu için Leicester City, 2018 yılında 21.1 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Çağlar Söyüncü Arsenal'a transfer olursa, bir Türk oyuncuya ödenmiş en fazla bonservis bedeliyle rekor kırabilir.

  • Sözleşmesi 2023 yılında sona erecek olan Çağlar Söyüncü'nün Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

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