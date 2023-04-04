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Spor

Aslan tek yürek

Bu sezon şampiyonluk yolunda adım adım ilerleyen Galatasaray hedefine konsantre olmuş durumda. Tüm kulüp birbirine kenetlenirken, şampiyonluk için herkes üzerine düşeni yapıyor.

10:40 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Süper Lig'de üst üste 14 galibiyet aldıktan sonra Konyaspor'a deplasmanda yenilen Galatasaray, evindeki Adana Demirspor galibiyetiyle kendine geldi. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'a yenilmesiyle yeniden puan farkını açan sarı-kırmızılılar şampiyonluğa konsantre oldu. Galatasaray'ın hedefi ligde oynayacağı son 9 maçta en yüksek puanı toplamak.


Sarı-kırmızılılar, rakiplerinin aldığı sonuçlara bakmaksızın seri galibiyetlerle şampiyonluğu garantilemek istiyor.


Kenetlendiler

Şampiyonluğa yürüyen Galatasaray'da yönetim, teknik heyet, futbolcular, sağlık heyeti, profesyoneller ve tesis çalışanları adeta tek vücut haline geldi.


Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, sık sık Florya'ya giderek herkesin sorunlarını dinliyor. Timur, en son oyuncuların maaşların geç yatmasından duyduğu rahatsızlığı çözmek için nisan ayı dahil tüm ödemeleri yaptı.


Teknik direktör Okan Buruk da, takımı taktiksel, fiziksel ve zihinsel olarak maçlara hazırlıyor.




Takımda herkes golcü

Galatasaray, hemen hemen tüm oyuncularından skor katkısı alıyor. Adana Demirspor maçında gol perdesini açan Midtsjö ile bu sayı 19'a çıktı. Icardi, Gomis, Kerem, Mertens, Rashica, Barış Alper, Mata, Oliveira, Zaniolo, Yunus, Abdülkerim, Dubois ve Emre Taşdemir'in ardından Midtsjö ligde ağları havalandıran isimler oldu.


Seferovic, Berkan, Nelsson, Ross ve Hamza Akman ise kupada gollere imza attı.




#Galatasaray
#Erden Timur
#Okan Buruk
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