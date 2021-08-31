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Aslan zararı göze aldı

Galatasaray, yolları ayırmak istediği Radamel Falcao için 3 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılılar, Kolombiyalı oyuncu kendisine bir takım bulursa mevcut sözleşmesiyle, gelen teklif arasındaki farkı ödeyecek.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
​Aslan zararı göze aldı: Falcao için gelen teklif arasındaki farkı ödeyecek
Radamel Falcao

Galatasaray’da gönderilmesi gündemde olan ve 3 haftadır kadroya giremeyen Radamel Falcao için ayrılık hazırlıkları başladı. Morutan transferiyle yabancı kontenjanı dolan sarı-kırmızılı takım, Falcao ile yollarını ayırıp yer açmak istiyor. TFF tarafından 546 milyon TL harcama limiti belirlenen Aslan, yaptığı 9 transferin ardından limite dayandı. Yaklaşık 8 milyon Euro yıllık gideri bulunan Falcao ile yollarını ayırmak isteyen sarı-kırmızılılar, böylelikle limit problemini de çözmeyi planlıyor. Yönetim gelen teklif ile kazandığı ücret arasındaki farkın Galatasaray tarafından karşılanabileceğini Falcao’ya iletti. Sarı-kırmızılılar, Falcao’nun kulüp bulması halinde 3 milyon Euro ödeme yapacak ve Kolombiyalının sözleşmesinden 5 milyon Euro kar edecek.

HEMEN ORTA SAHAYA TAKVİYE

Sarı-kırmızılı takım, Radamel Falcao ile yolları ayırır ayırmaz orta sahaya bir takviye daha yapacak. Ön libero bölgesinde Taylan, Berkan ve Aytaç Kara’nın yetersiz olduğunu düşünen teknik heyet, bir 6 numara transfer edilmesini istedi. Aslan, ayrıca Avrupa’da 1 Eylül’de transfer döneminin sona ermesini bekleyecek. Avrupalı kulüpler tarafından gözden çıkartılan ancak elde kalan oyuncular daha düşük miktarlar karşılığında transfer edilmeye çalışılacak.

HERKES HADDİNİ BİLECEK

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Rizespor Başkanı Tahir Kıran’ın açıklamalarına cevap verdi. Epözdemir, konuyla ilgili olarak, “Sayın Tahir Kıran, Tahkim Kurulu’nu şikayet edeceğimi ama etmediğimi, şov yaptığımı söylüyor. Biz 11 Ağustos’ta şikayet ettik. Bir yandan şikayet yok deyip, bir yandan şikayeti geri çekin diye protokole madde koydurmak istiyorlar. Galatasaray başkan yardımcısına kimse şov yapıyor diyemez. Herkes haddini bilecek. Sayın Tahir Kıran’a kişisel olarak bu ifadeyi iade ediyorum” dedi.

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