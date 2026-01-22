Atletico Madrid maçında süre alamamıştı! Icardi'nin menajerinden dikkat çeken paylaşım

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mauro Icardi, karşılaşmada hiç süre almadı. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.