Atletico Madrid maçında süre alamamıştı! Icardi'nin menajerinden dikkat çeken paylaşım

12:2822/01/2026, Perşembe
G: 22/01/2026, Perşembe
Mauro Icardi, Atletico Madrid maçında süre almadı.
Devler Ligi'nde Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken karşılaşmaya yedek başlayan Mauro Icardi süre almadı. Arjantinli futbolcunun menajerinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Mauro Icardi, karşılaşmada hiç süre almadı. Sezon sonunda sarı-kırmızılılarla sözleşmesi bitecek olan Arjantinli yıldızın menajeri Elio Pino'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Pino sosyal medya hesabından sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Pino'nun paylaşımına kum saati koyması dikkat çekti.

Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı. 32 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 10 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

İşte Icardi'nin menajerinin paylaşımı:

