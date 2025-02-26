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Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları Ankara'da

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları Ankara'da

12:0326/02/2025, Çarşamba
AA
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5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu.
5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu.

Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) tarafından düzenlenen Şampiyonlar Ligi, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

EAFF'nin açıklamasına göre 8 takımın mücadele edeceği organizasyon, Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.


2025 Şampiyonlar Ligi'ne, ulusal liglerinde şampiyonluğa ulaşan takımlar katılacak.


Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nün yanı sıra Everton (İngiltere), Wisla Krakow (Polonya), AFC Tiflis (Gürcistan), Sporting AMP Futbol (İtalya), Shamrock Rovers (İrlanda), FSV Mainz 05 (Almanya) ve Fundacion Real Betis (İspanya) kupada mücadele edecek.


Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.


Geçen yıl ise Polonya temsilcisi Wisla Krakow, kupayı müzesine götürdü.



#Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi
#Ankara
#Alves Kablo

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