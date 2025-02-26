Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi maçları Ankara'da

Alves Kablo Ampute Futbol Kulübü'nün yanı sıra Everton (İngiltere), Wisla Krakow (Polonya), AFC Tiflis (Gürcistan), Sporting AMP Futbol (İtalya), Shamrock Rovers (İrlanda), FSV Mainz 05 (Almanya) ve Fundacion Real Betis (İspanya) kupada mücadele edecek.

Daha önce 5 kez düzenlenen turnuvanın 4'ünde Türk kulüpleri şampiyon oldu. Kupayı, ilk düzenlendiği yıl olan 2019'da Ortotek Gaziler, 2021 ve 2023'te Şahinbey Belediyespor, 2022'de Etimesgut Belediyespor kazandı.