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Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda derecemiz belli oldu

Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda derecemiz belli oldu

16:3812/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
AA
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Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ahmet Alkanoğlu
Erkeklerde Türkiye'yi temsil eden sporculardan Ahmet Alkanoğlu

Türkiye, Belçika'da düzenlenen Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda yarı maratonda dalında kadınlarda dördüncü, erkeklerde ise altıncı sırayı aldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Brüksel'de yapılan şampiyonada yarı maratonda kadınlarda Türkiye'yi Bahar Yıldırım, Nursena Çeto ve Sümeyye Erol temsil etti. Türkiye yarışı Belçika, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada tamamladı.


Erkeklerde ise Türkiye adına Ahmet Alkanoğlu, Murat Emektar ve Ersin Tekal yarıştı. Milliler, Fransa'nın birinci olduğu yarışı 6. sırada bitirdi.




#Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası
#Türkiye Atletizm Federasyonu
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