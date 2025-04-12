Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda derecemiz belli oldu

Türkiye, Belçika'da düzenlenen Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda yarı maratonda dalında kadınlarda dördüncü, erkeklerde ise altıncı sırayı aldı.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, başkent Brüksel'de yapılan şampiyonada yarı maratonda kadınlarda Türkiye'yi Bahar Yıldırım, Nursena Çeto ve Sümeyye Erol temsil etti. Türkiye yarışı Belçika, İtalya ve İspanya'nın ardından 4. sırada tamamladı.
Erkeklerde ise Türkiye adına Ahmet Alkanoğlu, Murat Emektar ve Ersin Tekal yarıştı. Milliler, Fransa'nın birinci olduğu yarışı 6. sırada bitirdi.