Aziz Yıldırım'dan heyecanlandıran transfer açıklaması: "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da"

Aziz Yıldırım, katıldığı organizasyonda hem teknik direktör planlamasına hem de transfer çalışmalarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıran ifadeler kullanan Yıldırım, “Bu gece 2-3 sularında İstanbul’da” sözleriyle dikkat çekti.
Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.
Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;
"Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek."
"12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız.”
“Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor.”
“Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak."
"Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!”