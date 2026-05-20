Aziz Yıldırım'dan heyecanlandıran transfer açıklaması: "Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da"

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, İzmir'de kongre üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım, transfer ve teknik direktör konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

'İbra edilmesini tavsiye ediyorum'

"Fenerbahçe’ye yeni bir olay ve tartışma konusu yaratmayalım. Ali Koç ve Sadettin Saran yönetimlerini şahsım adına ibra edilmesini tavsiye ediyorum. Her iki dönemi de ibra edeceğiz. Fenerbahçe yoluna birlik ve beraberlik içinde devam edecek."

'Cuma günü basına tanıtacağız'

"12 yıllık bir gidişatı durdurmak için gelmek istiyoruz. Bunu yaparken bir kısım eski arkadaşlar, çoğu yeni olacak. Cuma günü basına tanıtacağız.”

'Takviyelere ihtiyacımız var!'

“Şampiyon olmamız için her şey uygun, iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var! Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupasına gitmiyor.”

'Türk eski oyuncularımız olacak'

“Yerli veya yabancı hoca konusunu hala tartışıyoruz. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız. Ama bilin ki arka planda Türk eski oyuncularımız olacak."

'İstanbul'da olacağım, toplantı yapacağız!'

"Bu gece 2-3 sularında İstanbul'da olacağım ve o saatlerde santrfor konusu için toplantı yapacağız!”











