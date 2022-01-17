Bahaddin Güneş ile yollar ayrıldı

1461 Trabzon FK, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
1461 Trabzon FK’dan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:
- "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Güneş’e kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."
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Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Güneş'e kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz. pic.twitter.com/bzK9JBiKiG
KAMUOYUNA DUYURU