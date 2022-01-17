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Bahaddin Güneş ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden 1461 Trabzon Kulübü'nde, teknik direktör Bahaddin Güneş dönemi sona erdi.

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Haber Merkezi İHA
Bahaddin Güneş ile yollar ayrıldı
Şenol Güneş ve kardeşi Bahaddin Güneş

1461 Trabzon FK, teknik direktör Bahaddin Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.

1461 Trabzon FK’dan yapılan açıklamada şu ifadeleri kullanıldı:

  • "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Teknik Direktör Bahaddin Güneş ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Güneş’e kulübümüze bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz."

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