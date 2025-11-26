Bahis darbesi alan Balıkesirspor’da çare altyapıdan gelen genç futbolcular

Türk futbolunu derinden etkileyen ve geniş kapsamlı yürütülen bahis soruşturması, TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’u zor durumda bıraktı. Soruşturma sonucunda Kırmızı-beyazlı ekibin 7 as oyuncusu da dahil olmak üzere birçok futbolcuya, Futbol Disiplin Talimatı (PFDK) tarafından 45 gün ile 12 ay arasında değişen sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi. Bu durum, Play-Off yarışına ortak olmuş takımın kadro derinliğini ciddi ölçüde zedeledi.





Genç yetenekler A takıma yükseldi





Yaşanan bu ağır darbe karşısında kulüp yönetimi, Türkiye'de zorluklarla mücadele etmenin önemli bir örneğini sergileyerek radikal bir karar aldı. Teknik Direktör Cem Kavçak’ın raporu doğrultusunda, takımın geleceği için en büyük kaynak olan altyapı havuzuna dönüldü. Yönetim Kurulu onayıyla, gençlerin gelişimine yatırım yapma kararı alınarak, kulübün U17 ve U19 takımlarından toplam 9 genç futbolcu A Takım kadrosuna dahil edildi. Bu hamle, hem mevcut krizi yönetmek hem de kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla atıldı.





İsim isim A takıma katılan gençler



