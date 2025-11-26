Yeni Şafak
Bahis darbesi alan Balıkesirspor’da çare altyapıdan gelen genç futbolcular

Bahis darbesi alan Balıkesirspor'da çare altyapıdan gelen genç futbolcular

20:1126/11/2025, Çarşamba
A takım antremanına çıkan oyuıncular
A takım antremanına çıkan oyuıncular

TFF 3. Lig 4. Grup temsilcisi Balıkesirspor, Türk futbol dünyasını sarsan bahis soruşturması kapsamında 7 as oyuncusunun da aralarında olduğu futbolcularına hak mahrumiyeti cezaları verilmesiyle sarsıldı.

Türk futbolunu derinden etkileyen ve geniş kapsamlı yürütülen bahis soruşturması, TFF 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor’u zor durumda bıraktı. Soruşturma sonucunda Kırmızı-beyazlı ekibin 7 as oyuncusu da dahil olmak üzere birçok futbolcuya, Futbol Disiplin Talimatı (PFDK) tarafından 45 gün ile 12 ay arasında değişen sürelerde hak mahrumiyeti cezaları verildi. Bu durum, Play-Off yarışına ortak olmuş takımın kadro derinliğini ciddi ölçüde zedeledi.


Genç yetenekler A takıma yükseldi


Yaşanan bu ağır darbe karşısında kulüp yönetimi, Türkiye'de zorluklarla mücadele etmenin önemli bir örneğini sergileyerek radikal bir karar aldı. Teknik Direktör Cem Kavçak’ın raporu doğrultusunda, takımın geleceği için en büyük kaynak olan altyapı havuzuna dönüldü. Yönetim Kurulu onayıyla, gençlerin gelişimine yatırım yapma kararı alınarak, kulübün U17 ve U19 takımlarından toplam 9 genç futbolcu A Takım kadrosuna dahil edildi. Bu hamle, hem mevcut krizi yönetmek hem de kulübün uzun vadeli sürdürülebilirliğine katkı sağlamak amacıyla atıldı.


İsim isim A takıma katılan gençler


Kırmızı-beyazlı ekibe katılan genç yetenekler arasında U17 takımından Kadircan Albahan ve Arda Teçik yer alırken, U19 takımından Ege Matur, Yiğit Dönmez, Hasan Hüseyin Eriş, Efe Özen, Adem Solak, Umut Yaşar ve Ege Semih Dilek de A takım antrenmanlarına çıkmaya başladı.

