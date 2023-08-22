Siyah beyazlıların kadrosuna kattığı Kazak orta saha Bakhtiyor Zaynutdinov, Beşiktaş YouTube’a açıklamalarda bulundu.





Bakhtiyor Zaynutdinov'un röportajından öne çıkanlar:





“Burada olduğum için mutluyum. Transfer görüşmeleri biraz uzun sürdü ama önemli olan sonuçta burada olmak. Beşiktaş forması giyeceğim için sevinçliyim"





"Dört yıl önce Rostov’da oynarken İspanya’nın Marbella kentine kampa gitmiştik. Liverpool takımıyla aynı otelde kalıyorduk. "Kiminle fotoğraf çektirebilirim?" diye düşünüp kampa gelenlerin listesine bakmıştım. Şansıma Alex’le fotoğraf çektirdim, şimdi aynı takımdayız. Sanırım kader bizi bir araya getirdi"





Sadece dört yıl önce, gülümse kaderine... 🦅 pic.twitter.com/OBb4pnLqSn — Beşiktaş JK (@Besiktas) August 21, 2023





"Beşiktaş’la ilgili olarak Yusuf Yazıcı’yla konuştum. CSKA Moskova’da beraber oynamıştık. Bana Beşiktaş’ın büyük bir kulüp olduğunu ve burada mutlu olacağımı söyledi. Onun tavsiyelerini dinlediğim için mutluyum"





"Uyum sürecimin hızlı olacağını düşünüyorum, çünkü her iki halkın mantalitesi birbirine çok benziyor. Diller arasında da benzerlikler var. Dolayısıyla buraya adapte olmak çok uzun sürmeyecektir diye düşünüyorum"





"Sahada elimden gelenin en iyisini yapabileceğimi söyleyebilirim. Her zaman yüzde yüzümü vermek için sahada olacağım. Çok yönlü bir oyuncu olduğum için teknik direktörümüz beni nerede değerlendirmek isterse orada canla başla mücadele edeceğim"





"Hedefim Beşiktaş formasıyla şampiyon olmak. Takım olarak en önemli amacımız şampiyon olmak olmalı. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum"





"Taraftarlarımıza takım için elimden gelenin en iyisini yapacağımın ve bu arma için sonuna kadar savaşacağımın mesajını veriyorum”















