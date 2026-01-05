Yeni Şafak
Bandırmaspor'dan çifte imza

17:435/01/2026, Pazartesi
AA
Kerim Alıcı - Joao Amaral
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor iki futbolcuyu kadrosuna kattı. Bordo-beyazlılar, Joao Amaral ve Kerim Alıcı ile sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Joao Amaral ve Kerim Alıcı ile sözleşme imzaladı.


Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sağ bekte oynayan Kerim Alıcı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, orta saha oyuncusu Joao Amaral'ın da 1,5 yıllığına kendisini bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı kaydedildi.






#Trendyol 1. Lig
#Bandırmaspor
#Joao Amaral
#Kerim Alıcı
#Transfer
