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Spor

Barça TV kapandı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, 1996 yılında kurulan resmi televizyon kanalı Barça TV'yi mali sorunlardan dolayı kapattı.

14:11 . 1/07/2023 Cumartesi
AA
Barcelona Kulübü maddi olarak zor günler geçiriyor.

Barcelona Kulübü maddi olarak zor günler geçiriyor.

Barcelona Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Barça TV, 30 Haziran'dan itibaren yayınlarını durdurdu.


Katalan kulübünün ekonomik işlerden sorumlu başkan yardımcısı Eduard Romeu, İspanyol basınına verdiği demeçte, "Ekonomik rakamları herkes biliyor. Televizyonun gideri 14 milyon euro ama geliri sadece 2 milyon euro. Bu sürdürülebilir bir durum değildi" dedi.


Barça TV'nin kapanma kararı almasından dolayı işten çıkarılan 100 kadar çalışanı 27 Nisan'dan bu yana eylem yapıyordu.


Yayın hayatına temmuz 1999'da başlayan Barça TV, 24 yıl sonra boş stüdyolarını ve çalışma alanlarını göstererek ekranını kapattı. Barcelona bundan sonra sadece 14 çalışanıyla internetteki 'streaming platformu' aracılığıyla bazı yayınlar yapmaya devam edecek.






#Barcelona
#Barça TV
#La Liga
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