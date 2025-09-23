Yeni Şafak
Basketbolda tarihi iş birliği

Engin Albayrak
04:0023/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Yeni Şafak
Hidayet Türkoğlu - Ali Taha Koç
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasında yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Turkcell, 5 yıl boyunca milli takımlar ana sponsorluğu ve Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) isim sponsorluğunu üstlenecek. BGM'de yapılan imza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu iş birliği, hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Turkcell'in desteği sadece bir isim sponsorluğu değil Türk basketbolunun tesisleşmesine, altyapısına ve kültürel gelişimine uzun vadeli bir yatırımdır” diye konuştu.


PROJELERE 10 YILDA 13 MİLYAR TL DESTEK

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ise konuşmasında "Spordan kültür sanata, eğitimden teknolojiye kadar sosyal fayda projelerine sadece son 10 yılda 13 milyar TL’den fazla katkı sağladık. BGM isim sponsorluğu ve milli takımlar ana sponsorluğumuzu duyurmaktan gurur duyuyorum. Basketbolda ve diğer tüm branşlarda, yeni başarı hikayeleri yazmak için verdiğimiz desteklerle itici güç olmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.


