Basketbolda tarihi iş birliği

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Turkcell arasında yapılan sponsorluk anlaşmasıyla Turkcell, 5 yıl boyunca milli takımlar ana sponsorluğu ve Basketbol Gelişim Merkezi'nin (BGM) isim sponsorluğunu üstlenecek. BGM'de yapılan imza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Bu iş birliği, hem Türk basketbolunun geleceğine hem de İstanbul'un sosyal ve kültürel hayatına büyük katkı sağlayacak. Turkcell'in desteği sadece bir isim sponsorluğu değil Türk basketbolunun tesisleşmesine, altyapısına ve kültürel gelişimine uzun vadeli bir yatırımdır” diye konuştu.