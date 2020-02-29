BUNDESLİGA

Bayern Münih'ten koronavirüs tedbiri: Taraftarlarla tokalaşmak yasak

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, koronavirüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.

Haber Merkezi DHA
Avrupa'daki spor kulüpleri koronavirüse karşı önlemlerini artırmaya başladı.

Avrupa'daki spor kulüpleri koronavirüse karşı önlemlerini artırmaya başladı.

Koronavirüs nedeniyle futbol maçlarının çeşitli ülkelerde ertelenmesinin ardından kulüplerle de bu konuda önlem almaya başlamış durumda. Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih de futbolcularını korumak adına bu konuda bir adım attı. Alman ekibi, futbolcuların ve teknik ekibin, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmasını ve selfie çektirmesini yasakladığını açıkladı.

Bayern Münih Kulübü, şehrinin sağlık departmanıyla sürekli temas halinde olduklarını bildirirken, taraftarlarından da bu konuda anlayış beklediğini vurguladı.

West Ham ile Newcastle da yasakladı


İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United da tesislerde el sıkışmayı yasaklarken, oyunculara kullanmaları için el jeli tedarik ettiklerini açıkladı. Bir diğer İngiliz kulübü Newcastle United da el sıkışmayı yasaklayan kulüpler arasında bulunuyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Newcastle United Menajeri Steve Bruce, "Burada her gün el sıkışmak bir ritüel durumunda ama bunu doktorumuzun tavsiyesi ile durdurmuş bulunmaktayız" dedi.

Steve Bruce ile Arteta maçın ardından tokalaşıyor.
Steve Bruce ile Arteta maçın ardından tokalaşıyor.

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