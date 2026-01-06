Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."