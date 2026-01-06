Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu

Beşiktaş bir süre önce kadro dışı bıraktığını açıkladığı tecrübeli kaleci Mert Günok'la yollarını ayırdığını duyurdu. Mert Günok'un Fenerbahçe'ye dönmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta beklenen ayrılık resmileşti. Siyah-beyazlı takım bir süre önce kadro dışı bıraktığı Mert Günok'la yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2021-22 sezonundan bu yana kadromuzda bulunan profesyonel futbolcu Mert Günok’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Formamızı giydiği dönemde kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında emeği bulunan Mert Günok’a kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."