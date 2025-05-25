Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 37. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.