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Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Çaykur Rizespor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:0425/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.
Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmadan kare.

Süper Lig 37. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig 37. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.


Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.


Siyah-beyazlılar kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.


BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR 11'LER
Beşiktaş:
Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa, Arroyo, Muçi, Immobile.
Çaykur Rizespor:
Grbic, Taha, Samet, Mocsi, Hojer, Berkay, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Sowe.

BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI SKOR



#Beşiktaş
#Çaykur Rizespor
#Trendyol Süper Lig
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