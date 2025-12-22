Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.
1 saat süren çalışmada kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma idmanıyla başladıkları antrenmanı taktik çift kale maçla tamamladı.
Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi yarın 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.