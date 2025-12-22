Yeni Şafak
Beşiktaş Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

20:2922/12/2025, Pazartesi
AA
Antrenmandan kare.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında yarın Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.


1 saat süren çalışmada kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma idmanıyla başladıkları antrenmanı taktik çift kale maçla tamamladı.


Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesi yarın 20.30'da Chobani Stadı'nda oynanacak.




#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Ziraat Türkiye Kupası
