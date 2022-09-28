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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 8. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Peki pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu mu? Derbiyi kim yönetecek?
Volkan Bayarslan

Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.

Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.

8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:

  • 1 Ekim Cumartesi
  • 14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
  • 17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
  • 17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
  • 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
  • 2 Ekim Pazar
  • 14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar
  • 14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
  • 17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
  • 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
  • 3 Ekim Pazartesi
  • 20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan
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