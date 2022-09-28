Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Volkan Bayarslan yönetecek

Süper Lig’de milli aranın ardından oynanacak olan karşılaşmalarda düdük çalacak olan hakemler belli oldu. 2 Ekim Pazar günü oynanacak olan sezonun ilk derbisinde Beşiktaş, Fenerbahçe’yi konuk ederken, karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek.
Haftanın bir diğer kritik karşılaşması olan Adana Demirspor-Galatasaray maçında ise Halil Umut Meler düdük çalacak.
8. hafta karşılaşmalarının hakemleri şu şekilde:
- 1 Ekim Cumartesi
- 14.30 Kasımpaşa-Gazintep FK: Zorbay Küçük
- 17.00 Y.Kayserispor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
- 17.00 Ankaragücü-M.Başakşehir: Arda Kardeşler
- 20.00 Adana Demirspor-Galatasaray: Halil Umut Meler
- 2 Ekim Pazar
- 14.30 DG Sivasspor-A.Hatayspor: Erkan Özdamar
- 14.30 Corendon Alanyaspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
- 17.00 Konyaspor-Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz
- 20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Volkan Bayarslan
- 3 Ekim Pazartesi
- 20.00 Karagümrük-İstanbulspor: Ali Şansalan