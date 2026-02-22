Beşiktaş - Göztepe canlı skor
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatım, canlı skor ve ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe:
Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokeşe, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson.
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI ANLATIM
BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI SKOR
