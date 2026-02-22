Yeni Şafak
Beşiktaş - Göztepe Canlı Anlatım - Canlı Skor

Beşiktaş - Göztepe Canlı Anlatım - Canlı Skor

19:1622/02/2026, Pazar
Beşiktaş - Göztepe canlı skor
Beşiktaş - Göztepe canlı skor

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Göztepe'yi konuk ediyor. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatım, canlı skor ve ilk 11'lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ve Göztepe karşı karşıya geliyor. Karşılaşmanın ilk 11'leri canlı anlatım ve canlı skor ekranı haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE İLK 11'LER

Beşiktaş:
Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Cerny, Asllani, Orkun, Olaitan, Oh.
Göztepe:
Lis, Ogün, Godoi, Heliton, Bokeşe, Cherni, Dennis, Miroshi, Krastev, Juan, Janderson.

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI ANLATIM

Beşiktaş - Göztepe maçının canlı anlatımı için

BEŞİKTAŞ - GÖZTEPE CANLI SKOR

