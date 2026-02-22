Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Candaş Elbil görev yapacak.