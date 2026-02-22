Yeni Şafak
Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

12:4322/02/2026, Pazar
AA
Antalya bölgesi hakemi Ömer Faruk Turtay
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanacak maçta VAR olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00’de Göztepe’yi konuk edecek.


Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR’da Ömer Faruk Turtay, AVAR’da da Candaş Elbil görev yapacak.





#Süper Lig
#Beşiktaş
#Göztepe
#Ömer Faruk Turtay
