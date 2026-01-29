Yeni Şafak
Beşiktaş Kristjan Asllani'yi açıkladı: İstanbul'a geliyor

20:2629/01/2026, Perşembe
Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani'nin İstanbul'a geleceğini açıkladı.

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Kristjan Asllani, bu gece İstanbul'da olacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Kristjan Asllani, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bu akşam İstanbul'a gelecektir." denildi.

Asllani'yi taşıyan uçağın bu akşam 23.40'ta İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde olacağı aktarıldı.



