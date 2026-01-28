Yeni Şafak
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta: Sözleşme detayları belli oldu

22:2528/01/2026, Çarşamba
Beşiktaş, milli futbolcu Yasin Özcan’ın satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda İngiliz kulübü Aston Villa ile anlaşma sağlandığını ve 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş, Aston Villa'dan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Yasin Özcan" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Genç savunma oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Anderlecht'te 6 maçta forma giymişti.



