Beşiktaş bir transferi daha bitirdi: Genç yıldız için 8 milyon Euro ödendi

Ara transfer döneminde takımdan ayrılanların ardından takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Yasin Özcan'ın ardından bir genç oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki Norveçli orta saha için 8+1 milyon Euro ödeyecek.
Ara transfer döneminde kadro yapılanmasını hızlandıran Beşiktaş, gelecek planlaması doğrultusunda genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromso forması giyen Jens Hjerto-Dahl’ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.
Foot Mercato’nun haberine göre siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tromso’ya 8 milyon euro bonservis ve 1 milyon euroya kadar bonus içeren bir paket sunarak el sıkıştı.
Genç yaşına rağmen Norveç Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Hjerto-Dahl, dinamizmi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle öne çıkıyor. 1,94 boyundaki merkez orta saha geride bıraktığımız sezon 35 karşılaşamaya çıkarken 5 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.