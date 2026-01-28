Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi: Genç yıldız için 8 milyon Euro ödendi

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi: Genç yıldız için 8 milyon Euro ödendi

19:2028/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Ara transfer döneminde takımdan ayrılanların ardından takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Yasin Özcan'ın ardından bir genç oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar 20 yaşındaki Norveçli orta saha için 8+1 milyon Euro ödeyecek.

Ara transfer döneminde kadro yapılanmasını hızlandıran Beşiktaş, gelecek planlaması doğrultusunda genç ve potansiyelli isimlere yönelmeye devam ediyor. Beşiktaş, Norveç temsilcisi Tromso forması giyen Jens Hjerto-Dahl’ın transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

Foot Mercato’nun haberine göre siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tromso’ya 8 milyon euro bonservis ve 1 milyon euroya kadar bonus içeren bir paket sunarak el sıkıştı.

Genç yaşına rağmen Norveç Ligi’nde gösterdiği performansla dikkat çeken Hjerto-Dahl, dinamizmi, oyun görüşü ve pas kalitesiyle öne çıkıyor. 1,94 boyundaki merkez orta saha geride bıraktığımız sezon 35 karşılaşamaya çıkarken 5 gol atıp, 7 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.

#Beşiktaş
#Transfer
#Jens Hjerto-Dahl
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak 2026? Tarımsal destek ödemeleri sorgulama