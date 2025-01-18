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Beşiktaş - Samsunspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

Beşiktaş - Samsunspor maçının yabancı VAR hakemi belli oldu

12:1618/01/2025, Cumartesi
G: 18/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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TFF, ligde günün tüm müsabakalarına yabancı VAR ataması yaptı.
TFF, ligde günün tüm müsabakalarına yabancı VAR ataması yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Zorlu maçın Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda İspanyol Adrian Cordero Vega oturacak.

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı devam ediyor. Beşiktaş sahasında Samsunspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.


TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre maçın VAR'ı İspanyol Adrian Cordero Vega oldu.


Bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Kadir Sağlam yönetecek.






#Süper Lig
#Beşiktaş
#Samsunspor

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