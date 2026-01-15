Yeni Şafak
Beşiktaş taraftarından transfer isyanı! Başkana böyle seslendiler

21:1315/01/2026, Perşembe
Beşiktaş taraftarı maça ilgi göstermedi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda sahasında Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar yönetime transfer çağrısında bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, gruptaki ikinci maçında sahasında Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi az sayıda siyah-beyazlı taraftar takip ederken, yönetime transfer çağrısında bulunuldu. Beşiktaşlı taraftarlar bir süre,
"Serdal Başkan transferler nerede?"
tezahüratı yaptı.



