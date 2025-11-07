Beşiktaş'ın Antalyaspor maçı kadrosu belli oldu! 3 önemli eksik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılarda açıklanan kamp kadrosunda eksik isimler dikkat çekti.
Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın kamp kadrosunu açıklarken eksikler dikkat çekti. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Rafa Silva'nın yanı sıra cezalı olan Orkun Kökçü ve Emirhan Topçu da yer almadı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU
#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Süper Lig