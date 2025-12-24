Yeni Şafak
Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu

14:5124/12/2025, Çarşamba
AA
Beşiktaş'ın devre arası hazırlık kampı programı açıklandı. Siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın devre arası hazırlık kampı programı belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre Beşiktaş, 31 Aralık Çarşamba gününe kadar izin yapacak.


Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarına 1 Ocak 2026 tarihinde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla başlayacak siyah-beyazlı takım, hazırlık kampını ise 2-10 Ocak 2026 tarihlerinde Antalya Gloria Sports Arena'da gerçekleştirecek.






