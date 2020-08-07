N'Sakala'dan Fenerbahçe itirafı: Erol Bulut beni çok istedi

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor'da başarılı 4 sezon geçiren Demokratik Kongolu sol bek Fabrice N'Sakala'nın sözleşmesi sona erdi. Sezon boyu Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi birçok kulüpten teklif alan oyuncu, transfer tercihini siyah-beyazlı takımdan yana kullandı.

"Beşiktaş taraftarı muhteşem"

Beşiktaş'la 2 yıllık sözleşme imzalayan N'Sakala, siyah-beyazlı takım taraftarını ve atmosferini çok beğendiğini söyledi. 30 yaşındaki futbolcu "Türkiye'de ilk zamanlarımda ilk Alanyaspor-Beşiktaş maçını izledim. O gün stadyumdaki taraftarların muhteşem olduğunu gördüm. Aklımda daha çok çalışıp bu tarz büyük takımlarda oynamak gibi bir fikir oluştu" dedi.

"Sergen Yalçın ile memnuniyetle çalışırım"

Alanyaspor'da bir önceki sezon Sergen Yalçın ile çalışan N'Sakala, başarılı teknik adamın kendisine çok şey kattığını ve daha da katacağını belirterek, "Onunla uzun süre çalıştım, bu nedenle şimdi benim için takıma katılıp, antrenmanlara başlamak daha kolay. Yetenekli bir oyuncu ve antrenör. Bana çok şey öğretti ve gelecek sezonda da bana daha çok şeyler öğretebileceğini düşünüyorum. Onunla memnuniyetle tekrar çalışacağım" diye konuştu.

"Kupa alabilmemiz için çok çalışacağım"

Alanyaspor ile bu sezon oldukça güzel sonuçlara imza attıklarını, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde istedikleri sonucu alamasalar da bunun bir son olmadığını anlatan N'Sakala, bundan sonra Beşiktaş ile neler hedeflediğini anlatırken şunları kaydetti:

"Öncellikle hedefim Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek. Kulüp için uzun zaman oldu. Hedefim aynı, Alanyaspor'daki gibi şampiyon olmak için oynayacağım, kupa finalinde maalesef kaybettik ama bence bu son fırsat değildi. Gelecek sezon da öyle bir kupayı elimde tutabilmek için daha da çok çalışacağım."

"Welinton ve Cisse gelirse Beşiktaş'a büyük katkı sağlar"

Fabrice N'Sakala'nın yanı sıra Alanyaspor'un golcü stoperlerinden Welinton de Souza ve gol silahı Papiss Cisse'nin de adı Beşiktaş ile anılıyor. İki arkadaşıyla bu konu hakkında pek konuşma fırsatı olmadığını söyleyen N'Sakala, gelmelerini çok istediğini ifade etti. Başarılı sol bek, "Gelirlerse benim için keyifli olur çünkü aramız çok iyi. Sahada ve dışarıda da aynı şekilde. Çok fazla bu konu ile ilgili konuşamadık çünkü sanırım herkesin tatile ihtiyacı vardı. Çok maç oldu, bir de salgın. Onlar için ailelerine gitmek ilk seçenekti. Ama geleceklerini umuyorum. Onları seviyorum. Beşiktaş Kulübü'ne büyük katkı sağlayabilecekler. Bakalım göreceğiz, bu benim kararım değil, umarım gelirler" dedi.

Beşiktaş'ta forvet bilmecesi son buldu: Sergen Yalçın getiriyor Transferde hareketli günler geçiren Beşiktaş, forvet hattını Papiss Cisse ile takviye ediyor. Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcuya daha önce teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, bu transferi bitirmek üzere.Senegalli yıldıza 2 yıllık teklif yapan siyah-beyazlılar, yıllık 1 milyon Euro’da anlaştı. Sözleşme şartlarındaki küçük pürüzleri gidermek için taraflar önümüzdeki günlerde bir araya gelerek anlaşmaya varmaya hazırlanıyor. Son dakikada bir aksaklık olmazsa, Cisse önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Golcü oyuncuya Fenerbahçe’nin de ilgisi olduğu öğrenilirken, Şampiyonlar Ligi’nde boy göstermek isteyen Cisse’nin tercihi Beşiktaş oldu.Sırada Junior Fernandes varGeçtiğimiz sezon Alanyaspor forması giyen isimlerden N’Sakala ve Wellinton’u kadrosuna katan, Cisse ile de anlaşmaya varan Beşiktaş, Alanyasporla sözleşmesi sona eren bir başka isim olan Junior Fernandes’e de teklifte bulundu. Bu oyuncuyu da kadrosuna katarak orta sahayı güçlendirmek isteyen Beşiktaş, 32 yaşındaki futbolcuya siyah-beyazlı formayı giydirmek istiyor. Yıldız oyuncunun alınmasını isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın, bu futbolcunun orta sahaya önemli bir fark getireceğine inanıyor.Beşiktaş'ta duygusal ayrılık: "Hakkım sonuna kadar helaldir"Caner Erkin geri döndü: Resmi açıklama bekleniyor

"Erol hoca onunla Fenerbahçe'ye gitmemi istedi"

Alanyaspor ile sözleşmesi biten teknik direktör Erol Bulut'un Fenerbahçe'ye gidişi hakkında da değerlendirmede bulunan tecrübeli sol bek, 45 yaşındaki çalıştırıcının başarılı olacağına inandığını söyledi. N'Sakala, "Tüm strese rağmen Alanyaspor ile çok iyi iş çıkardı. Ona karşı İstanbul'da oynamak için sabırsızlanıyorum. Hepimiz büyük bir oyunun olacağını biliyoruz. Arkadaş olmamıza rağmen orada rakip olarak çıkacağız. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum çünkü çok iyi bir antrenör. Daha önce konuştuğumuzda onunla gitmemi (Fenerbahçe'ye) istediğini söyledi ama ben kararımı verdim ve bu karardan memnunum" diye konuştu.

"Kendimi diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ederim"

Sahada sergilediği performans ve oyun tarzını anlatan N'Sakala, Beşiktaş'ta hücum gücü yüksek Caner Erkin'in ardından çizeceği grafik konusunda şunları söyledi:

"Benim için savunma bir önceliktir. Çünkü ben bir defans oyuncusuyum. İkili mücadeleyi severim. Topu kazanıp ilerideki oyuncuya vermek; elbette mümkün olduğunca asist yapmaya çalışıyorum. Koşmak benim için sorun değil. Ama bu takıma bağlı. Alanyaspor, Beşiktaş gibi değil. Aynı şekilde oynayamazsın. Beşiktaş normal kulüplerden fazlasını kazanmak ister. Bu nedenle tarzı farklı. Aynı şey Anderlecht takımında da geçerliydi. Alanyaspor'dan daha üst bir seviyede oynuyordum. Bu yüzden kendimi diğer oyuncularla karşılaştırmamayı tercih ederim çünkü hepimiz farklıyız. Oysaki Beşiktaş'a kendi adımı duyurmak için gidiyorum. Orada 7 sene kalabilirsem, kalmak için elimden geleni yaparım. Sahada en güçlü noktam ikili mücadelemdir. Çünkü genelde kaybetmem. Bire bir, bire iki severim. Genelde ben kazanırım. Özellikle bunun için idman yapıyorum. Benim önceliğim bu. Çünkü beni geçemezlerse gol atamazlar. Ayrıca tabii ki asist yapmaya çalışıyorum, nadiren gol atmaya da çalışıyorum ama genelde uygun pozisyonda olmuyorum. Şimdi büyük takımda olunca stilimin o kısmını değiştirmek için çalışacağım. Büyük bir takım büyük bir hırs demek. Yeni hayat yeni tarz. Bu takım için elimden geleni yapacağım."

"Sergen hoca neler yapabileceğimi bildiği için beni aldı"

Alanyaspor ile Beşiktaş'ın oyun tarzları arasındaki farkın kendisine nasıl yansıyacağı yönündeki soru üzerine ise N'Sakala şöyle dedi: