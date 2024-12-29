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Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel oyunu kullandı: Camiaya mesaj verdi

Beşiktaş'ta Hüseyin Yücel oyunu kullandı: Camiaya mesaj verdi

15:1929/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Başkan adayı Hüseyin Yücel
Başkan adayı Hüseyin Yücel

Beşiktaş başkan adaylarından Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli genel kurulda oyunu kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yücel, "Kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul, Sinan Erdem Spor Salonu'ndan gerçekleştiriliyor. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işleminde 13.30 itibariyle 7 bin 832 kişi oyunu kullandı. Başkan adaylarından Hüseyin Yücel de, seçimde oyunu 7 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hüseyin Yücel, kazananın Beşiktaş olacağına dikkat çekti.


Katılımın az olacağı yönünde endişelerinin olduğunu, ancak bunun tam tersinin olduğunu belirten Yücel, “Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Genel kurul üyelerimizin çok büyük bir teveccühü var. Her ne kadar yılbaşı arifesinde olsa da katılımın az olacağı yönünde endişelerimiz vardı. Bugün görüyoruz ki belki de yeni bir rekora imza atacağız. Halihazırda evinde oturan, oyunu kullanmamış genel kurul üyelerimiz varsa, bir hastalıkları, manileri yoksa onları oy kullanmaya davet ediyoruz. Günün sonunda sandıklar açıldıktan sonra inşallah Beşiktaş'ımız için hayırlısı olur. İster ben seçileyim, ister Sayın Adalı seçilsin, kazananın Beşiktaş olacağı bir seçimdeyiz. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Çebi de oyunu kullandı

Öte yandan eski başkanlardan Ahmet Nur Çebi de seçimde oy kullanan isimler arasında yer aldı. Ahmet Nur Çebi, 3 numaralı sandıkta oyunu kullandı.




#Hüseyin Yücel
#Beşiktaş
#Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı

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