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Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi

Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul sona erdi

17:0922/06/2025, Pazar
AA
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Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurul
Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurul

Beşiktaş Kulübünde gayrimenkul projeleri ve borsadaki halka açıklık oranına ilişkin maddeler başta olmak üzere birçok tasarının oylandığı olağanüstü genel kurul toplantısı tamamlandı.

Beşiktaş, gayrimenkul projeleri ve borsadaki halka açıklık oranına ilişkin maddeler başta olmak üzere birçok tasarının oylandığı olağanüstü genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.


ICC İstanbul Kongre Merkezi Harbiye Oditoryumu'nda yaklaşık 3 bin 500 üyenin katıldığı toplantıda siyah-beyazlı kulübün taşınmazlarıyla ilgili projeler, BJK Plaza'nın kiralanması, borsadaki halka açıklık oranı, yeni gayrimenkul yatırımları ve kira sözleşmelerinin bulunduğu maddeler üyelerin oylarına sunuldu.


Fulya'daki akaryakıt istasyonu ve Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret AŞ ile ilgili projeler, oy çokluğuyla reddedildi.


Gündemdeki Dikilitaş projesi olmak üzere kulübün yeni gayrimenkullerini geliştirmek için yönetime yetki verilmesi, BJK Plaza'nın kiralanması ve borsadaki halka açıklık oranının değiştirilmesine yönelik maddeler oy çokluğuyla kabul edildi.


Başkan Serdal Adalı, oylamaların ardından yaptığı konuşmada, genel kurula katılan bütün üyelere teşekkür ederek, "Bugün burada Beşiktaş'ımızın geleceği adına çok önemli bir dönüm noktasında buluştuk. Taraftarıyla birlikte Beşiktaş'ı en iyi şekilde temsil edecek bir kadro oluşturacağız. Şampiyonluğa yürüyecek bir Beşiktaş inşa edeceğiz. Beşiktaş'ın parasına, emeğine ve malına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.




#Beşiktaş
#Beşiktaş Olağanüstü Genel Kurul
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