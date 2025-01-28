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Beşiktaş'ta Twente hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Twente hazırlıkları sürüyor

15:3128/01/2025, Salı
DHA
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Beşiktaş
Beşiktaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında Beşiktaş deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8'inci haftasında deplasmanda Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.


Siyah-beyazlı ekip, Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve saat 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Almanya'nın Münster kentine ardından karayoluyla maçın oynanacağı Hollanda'nın Enschede şehrine gidecek.






#Beşiktaş
#UEFA Avrupa Ligi
#Twente

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