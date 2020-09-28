Beşiktaş'tan ayrılan Kevin-Prince Boateng'ten sürpriz transfer

İtalya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Monza, geçen sezon Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.

Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.

1.5 milyon Euro kazanan Boateng'in yeni takımında 500 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.

Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.