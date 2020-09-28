Beşiktaş'tan ayrılan Kevin-Prince Boateng'ten sürpriz transfer

İtalya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Monza, geçen sezon Beşiktaş'ta da kiralık olarak forma giyen Kevin-Prince Boateng'i kadrosuna kattı.
Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübünün de eski başkanı Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Monza'dan yapılan açıklamada, transferi için Fiorentina'ya bonservis bedeli ödenen 33 yaşındaki futbolcu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
- Boateng, Serie A'ya yükselme hedefindeki kırmızı-beyazlı takımın bu sezonki 11. transferi oldu.
1.5 milyon Euro kazanan Boateng'in yeni takımında 500 bin Euro kazanacağı belirtildi.
Boateng, Berlusconi'nin Milan Başkanı olduğu dönemde 2010-2011 sezonunda son lig şampiyonluğunu kazanan takımın kadrosunda da yer alıyordu.
- Ganalı oyuncu, geçen sezon ortasında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiş, siyah-beyazlı formayla 11 Süper Lig maçında 3 gol atmıştı.
Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı pic.twitter.com/nrFp9WTktJ
Silvio Berlusconi'nin sahibi olduğu Serie B ekibi AC Monza, Kevin Prince Boateng ile sözleşme imzaladı pic.twitter.com/nrFp9WTktJ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 28, 2020
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