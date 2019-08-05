Beşiktaş'tan Necip Uysal açıklaması

Beşiktaş Futbol Takımı'nın İtalyan ekibi Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi.

Beşiktaş’ta sakatlıklar can sıktı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 8 Temmuz’da Riva’da top başı yapan ve 24 Temmuz’da ikinci kamp çalışması için Avusturya’ya giden Beşiktaş, kampının yurt dışı etabını tamamladı. Avusturya’da 4 hazırlık maçına çıkan ve yeni transferler Boyd ve Douglas’ın da takımla çalışmalara katıldığı Beşiktaş’ta ikinci etap çalışmalarında moralleri sakatlıklar bozdu. Burak Yılmaz, Atiba, Roco, Dorukhan, Adem Ljajic, Gökhan Gönül ve Medel’in yaşadığı sakatlıklara Necip Uysal da eklendi. Siyah-beyazlıların, dün İtalyan ekibi Brescia ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Necip Uysal’ın durumunun yapılan tetkiklerden sonra açıklanacağı öğrenildi. Sakatlıklar Avcı’yı üzdüYeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın İstanbul ayağında takıma kondisyon çalıştıran ve Avusturya kampında da taktik çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş’ta, arka arkaya gelen sakatlık haberleri Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın canını sıktı. Takımla taktik çalışmaları yaparken bu kadar çok sakat ismin olması Avcı ve ekibinin adeta elini kolunu bağladı. 4 hazırlık maçında gol atamadıAvusturya kampı öncesi Riva’da top başı yapan ve burada Pendikspor ve Kocaelispor ile yaptığı hazırlık maçlarında rakip kaleye 9 gol bırakan Beşiktaş’ta kampın yurt dışı ayağında ise gol sıkıntısı yaşandı. Avusturya’da Eibar, Larisa, Udinese ve Brescia takımlarıyla 4 hazırlık maçına çıkan siyah-beyazlılar, bu maçlarda gol sevinci yaşayamadı.Takıma iki gün izinAvusturya kampını tamamlayan siyah-beyazlılar, iki gün izin yapacak. Çarşamba akşamı saat 19.00’da hazırlıklarına devam edecek olan Beşiktaş, 10 Ağustos Cumartesi günü son hazırlık maçını Yunanistan ekibi Panathinaikos ile Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapacak.Hazırlık Maçı | Beşiktaş:0 Brescia:2 (Maç Sonucu) #Beşiktaş pic.twitter.com/Ja0bT1I4mj— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 4, 2019

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.